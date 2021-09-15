Двое саратовцев попали в больницы после столкновений со столбами

В Ершовском районе мужчина врезался в опору ЛЭП Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 14 сентября, двое саратовцев с разницей в 10 минут врезались в различные столбы. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В Ершовском районе в 16:50 на 462 километре дороги Р-208 53-летний мужчина на Lada Largus врезался в бетонную опору ЛЭП.

В Ленинском районе Саратова водитель врезался в опору освещения Фото: ГИБДД по Саратову

А в 16:40 в Ленинском районе Саратова, напротив дома №28 на Шехурдина 39-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и врезался в опору освещения.

Оба водителя попали в больницу.

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