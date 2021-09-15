В центре Саратова бойцы МЧС тушат 800 квадратных метров пожара повышенной сложности

Огонь виден с моста Саратов-Энгельс
Фото: Александр Уриевский
Сегодня, 15 сентября, в центре Саратова происходит крупный пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В 8:26 пожарные получили сигнал об огне на одноэтажной СТО на Астраханской, 88, возле завода «Серп и молот». Подразделения работают по повышенному, второму номеру вызова. На месте созданы три боевых участка и оперштаб пожаротушения, в который входят представители объекта и служб жизнеобеспечения.
Первоначально огонь охватил 100 кв м, но сейчас площадь пожара оценивают уже в 800 кв м. С крыши здания сняли четыре баллона – по два пропановых и кислородных.
Очевидцы присылают фото дыма
Фото: Екатерина Семенова
Дым виден с разных концов города, о чем говорят фото очевидцев, и даже из Энгельса.
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