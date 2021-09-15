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Политика15 сентября 2021 7:57

В Саратовской области 15 сентября работает Вячеслав Володин

Об этом сообщили сторонники политика
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 15 сентября, спикер Государственной думы Вячеслав Володин работает в Саратовской области. Об этом сообщают его сторонники в своём Telegram-канале.

Политик встретится с местными жителями и посетит некоторые объекты.

Подробности визита мы будем сообщать по мере поступления информации.

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