В Саратове жалуются на отмену дачного автобуса

Сегодня, 15 сентября, в редакцию Комсомольской правды Саратов обратилась жительница Саратова, которая пожаловалась на слишком ранее закрытие сезонного автобусного маршрута.

- К сожалению, отменили один из двух дачных автобусов № 28. В то время, как работы на дачных участках только увеличились. Очень хотелось бы, чтобы два автобуса оставались до конца сентября, - пишет горожанка.

На предоставленных ей снимках видно, что следующие за город маршруты с трудом справляются с нагрузкой: салон автобуса переполнен. Стоит отметить, что большинство пассажиров носят маски.