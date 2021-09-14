Саратовец на Opel отправился в больницу после столкновения со столбом

Фото с места аварии

Сегодня, 14 сентября, в Саратове владелец иномарки отправился в больницу после столкновения со столбом, о чем информирует региональная автоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла по адресу Шехурдина, 28 в Ленинском районе. 39-летний водитель автомобиля Opel врезался в опору освещения.

Водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу.

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