Саратовец на Opel отправился в больницу после столкновения со столбом

Фото с места аварии
Сегодня, 14 сентября, в Саратове владелец иномарки отправился в больницу после столкновения со столбом, о чем информирует региональная автоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла по адресу Шехурдина, 28 в Ленинском районе. 39-летний водитель автомобиля Opel врезался в опору освещения.
Водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу.
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