Николай Бондаренко предложил сторонникам Навального миллион за поддержку

Николай Бондаренко

Сегодня, 14 сентября, в сеть утекли скрины переписки коммуниста Николая Бондаренко со сторонником оппозиционера Алексея Навального Леонидом Волковым. Данные публикует популярный телеграм-канал «Незыгарь».

Николай Бондаренко выступает кандидатом от КПРФ на выборах в Государственную думу. Он проходит по Балашовскому избирательному округу и пишет стороннику Навального, что «крайне заинтересован в поддержке вашим проектом моей кандидатуры на округе». Николай Бондаренко также напомнил, что КПРФ «единственная партия, что не выступала против Алексея [Навального]», а он сам его всегда поддерживал. За поддержку на предстоящих выборах Бондаренко обещает проекту навальнистов «Умное голосование» миллион рублей.

- Сбор информации о поддержке кандидатов в регионах был одной из основных задач штабов, и я не раз слышал, что за деньги или в пользу нужных людей эта информация искажалась. Не удивлюсь, если Волков и сам приторговывает поддержкой УГ (Умное голосование)», - говорится в сообщении канала «Незыгарь».

* «Умное голосование» - проект Алексея Навального и ФБК (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ).

Скандальная переписка

Николай Бондаренко пообщался со сторонником Навального

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