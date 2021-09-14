Бывший полицейский из Балакова осужден за торговлю наркотиками

В Балакове вынесен приговор организованной группе наркоторговцев. Перед судом предстали пять человек, в их числе женщина и бывший полицейский. Информация поступила от СУ СК по Саратовской области.

Перед судом предстали пять человек, в возрасте от 19 до 22 лет: четверо мужчин, один из которых ранее являлся сотрудником полиции, а также одна женщина.

В декабре 2019 года житель Балакова предложил своему приятелю подзаработать, занимаясь закладками «солей» в регионе. Сам наркотик заказывался в сети. Инициатор создания преступного сообщества и его друг стали операторами в интернет-магазине, а для размещения закладок они вовлекли в свой незаконный бизнес еще двух человек: мужчина прятал закладки в Вольске, а женщина в Балакове. Вскоре к банде присоединился еще один балаковец, который на тот момент служил сотрудником ППС МУ МВД «Балаковское» Саратовской области. Позже молодой человек был уволен из органов. Именно у полицейского дома хранились запрещенные вещества и, в случае проблем с правоохранителями, предполагалось, что он сможет «решить вопрос» с ними.

24 декабря 2019 года в подъезде дома на улице 30 лет Победы города Балаково правоохранители произвели проверочную закупку запрещенных веществ у одного из членов группы. В подъезде того же дома был также задержан гражданин, ранее купивший наркотик у дилера. Вскоре правоохранители обнаружили закладки в Вольске и Балакове, а также вышли еще на одного клиента банды.

На предварительном следствии один из соучастников группы заключил с органами досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5,5 лет в колонии строгого режима.

Четверо других фигурантов, изначально не признавали своей вины.

Приговором суда организатору преступления назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, бывший сотрудник полиции получил 7,5 лет в колонии. Оставшиеся мужчина и женщина получили семь и шесть лет соответственно.

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