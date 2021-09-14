В Саратовской области растет число совершенных женщинами преступлений

График составлен прокуратурой Саратовской области

Прокуратура Саратовской области обнародовала сведения о преступлениях, совершенных женщинами.

За 8 месяцев 2021 года количество преступлений, совершенных женщинами в регионе, выросло на 17,2 процента: с 1 544 до 1 809.

Количество тяжких преступлений, совершенных женщинами, увеличилось почти в два раза: с 273 до 532, а преступлений средней тяжести – на треть: со 199 до 270. Незначительно сократилось количество особо тяжких преступлений: на 1,8 процента и преступлений небольшой тяжести: с 1 017 до 953.

Активнее всего растет число преступлений, совершенных жительницами Волжского района Саратова: рост показателя на 67,7 процента. В два раза выросло количество женских преступлений в Самойловском, Хвалынском и Перелюбском районах.

В областном центре больше всего преступниц на территории Кировского района: 34,3 процента, и меньше всего в Заводском районе: 15 процентов. Среди муниципалитетов особо отметился Федоровский район: 35,4 процента, а реже всего женщины совершают преступления в Романовском и Калининском районах: менее 10 процентов от общего числа.

На момент совершения преступлений 862 женщины не имели постоянной работы, 533 ранее привлекались к уголовной ответственности. В пьяном виде преступили закон 265 женщин.

Количество женских краж выросло почти на 60 процентов, а мошенничеств – на 72,5 процента. Растет также число угроз убийством и убийств. Наоборот сократилось количество преступлений, повлекших причинение вреда здоровью различной степени тяжести.

Среди женщин преступниц 19 человек привлечены за различные ДТП, четверо из них за аварии со смертельным исходом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.