Авария с маршруткой вызвала пробку в Юбилейном

Фото от очевидца

Сегодня, 14 сентября, в Саратове произошла авария с участием маршрутного такси. Об этом сообщает подписчик паблика Типичный Юбилейный (Саратов) ВКонтакте.

По словам автора поста, авария произошла по адресу Федоровская 4.

- На месте ДТП образовывается пробка, - пишет автор поста.

На предоставленных снимках видно, что маршрутка ехала по главной, когда врезалась в Renault Duster, выезжавший со стоянки. Пострадавшая иномарка перегородила одну полосу движения и затрудняет проезд по второй, где уже начала собираться очередь машин.

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