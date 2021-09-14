Жители Балакова возмущены уничтожением цветущих деревьев

Опилка деревьев в Балакове

Сегодня, 14 сентября, жители Балакова пожаловались на то, что в городе идет уничтожение зеленых зон.

Анонимный пользователь пишет в паблике Произошло в Балаково ВКонтакте, что вдоль всего Саратовского шоссе идет опилка зеленых насаждений.

Многие деревья спилены целиком

- Рабочие меняют бетонные дорожки на асфальтовые. При этом они уничтожают деревья, не мешающие установке бордюров! Так же весной выкорчевали все деревья вокруг дома: березки, рябинки, сирени! – возмущается горожанин.

На предоставленных снимках видно, что у многих деревьев действительно опилены ветки, а некоторые были спилены целиком.

Фото: Произошло в Балаково

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