Центр Саратова остался без воды до полуночи

Сегодня, 14 сентября, в центре Саратова пройдет очередное отключение воды, о чем информирует ООО «КВС».

Коммунальщики проводят замену изношенного оборудования на водопроводе по адресу Вольская,8а. На время работ прекращена подача воды для абонентов, расположенных в квадрате улиц: Вольская - Горького - 53-ей Стрелковой Дивизии - Мичурина.

Восстановить водоснабжение района планируется к полуночи.

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