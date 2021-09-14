В Саратове автомобиль слетел в коммунальную траншею

Авария в Кировском районе

Вчера, 13 сентября, в Саратове машина упала в разрытую коммунальщиками яму, о чем сообщает региональная автоинспекция.

Авария произошла в Кировский районе в 22:50. Напротив дома № 334 по улице Соколовая. 21-летний водитель автомобиля Ваз 21103 не справился с управлением и свалился в яму, разрытую на месте коммунальной аварии. Предупреждающее ограждение и дорожные знаки на месте проведения работ были выставлены, уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП пострадала 23-летняя пассажирка «десятки». С травмами она доставлена в медицинское учреждение.

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