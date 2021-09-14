В Саратове изъяли контрафактные сигареты на 1 миллион рублей

Обнаружена крупная партия немаркированных сигарет в Саратове

В Саратове задержана крупная партия контрафактных табачных изделий, о чем информирует ГУ МВД РФ региона.

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции при содействии сотрудников саратовского управления ФСБ изъяли крупную партию немаркированных табачных изделий.

Предприимчивый саратовец арендовал склад в Ленинском районе и стал продавать немаркированные сигареты по низким ценам. Всего у нарушителя был обнаружен контрафакт на сумму более 1 миллиона рублей. Сигареты поступали в торговые точки города. На подозреваемого завели уголовное дело.

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