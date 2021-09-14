В Саратовскую область вернулись дожди и грозы

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 14 сентября.

В области облачность переменная. Местами кратковременные дожди с грозами. Ветер веет с Юго-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – 15-18 м/с. Термометры покажут в течение дня от 23 до 28 градусов тепла.

Ночью ветер скорректирует направление на северо-западное. Температура воздуха составит от 10 до 15 градусов выше нуля, в пониженных местах – до +5°С.

В Саратове сейчас +16°С. К 10 утра воздух прогреется до +20°С. Температура поднимется днем до +26°С, а ночью опустится до +17°С. Ветер юго-западный – от 4 до 5 метров в секунду, редкие порывы – до 11 м/с. Переменная облачность.

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