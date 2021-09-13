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Общество13 сентября 2021 19:42

В Саратове продлено отключение холодной воды

КВС не успевает устранить аварию
Наталия Калинина
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Сегодня вечером, 13 сентября, ООО «КВС» сообщили о том, что не успевают устранить аварию на линии водопровода и продляют сроки отключения воды в городе.

Речь идет о проведении работ по адресам: Алексеевская, 22/26 и 6-й Санаторный проезд, 1. Время проведения работ, для которых потребовалось отключение холодного водоснабжения, продлено до 8:00 завтра, 14 сентября.

Коммунальщики приносят извинения за неудобства.

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