При столкновении с саратовской маршруткой пострадал человек

Последствия аварии

Сегодня, 13 сентября, в Саратове произошло ДТП с участием маршрутки, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.

По предварительным данным, авария случилась в 16:05 на улице Танкистов. Напротив дома 57Г 50-летний водитель автомобиля KIA RIO врезался в ГАЗель, следовавшую по маршруту 33.

В результате столкновения водитель иномарки получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

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