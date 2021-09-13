На достройку санатория в Пугачеве выделено 114 миллионов

На достройку нового корпуса Пугачевского санатория выделено 114 миллионов из федерального бюджета, об этом в своем телеграм-канале Пара слов написал депутат Госдумы Николай Панков.

В бюджет области будут перечислены 114 миллионов рублей. В следующем году работы продолжатся.

- Пугачевский санаторий одна из самых популярных здравниц. Здесь любят отдыхать и пожилые, и молодые родители с детьми. Новый корпус позволит создать комфортные условия для отдыхающих, - пишет парламентарий.

- Еще одно важное решение – поддержать сельхозпроизводителей региона. Год был сложный, местами погибли озимые. Федеральные субсидии помогут возместить им часть затрат на производство и реализацию зерновых. На эти цели область получит 409 миллионов рублей, - сообщил Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.