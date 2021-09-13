Браконьеры из Пугачевского района попались с 1 234 раками около поселка Смелость

Фото правоохранителей

В Пугачевском районе правоохранители задержали браконьера, промышлявшего незаконной добычей раков. Мужчина убил 1 234 особи.

Инцидент произошел 6 сентября на реке Большой Иргиз. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Биосфера» сотрудники полиции в 1,5 километра от поселка Смелость задержали двоих мужчин. Ими оказались ранее судимые жители Пугачева 30 и 44-х лет. Полицейские изъяли у задержанных 1234 рака и 10 раколовок. Сумма ущерба составила свыше 283 тысяч рублей.

Напоминаем, что вылов раков территории Саратовской области запрещен с 16 августа до 14 сентября 2021 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.