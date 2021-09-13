Постановление правительства

Классным руководителям Саратовской области начислили доплату в 5 тысяч рублей. Сегодня, 13 сентября, председатель регионального правительства Роман Бусаргин подписал соответствующее постановление.

Классные руководители учреждений профессионального образования с сентября текущего года будут получать доплату в 5 тысяч рублей. С данной инициативой выступил Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с работниками техникумов и колледжей. Губернатор Валерий Радаев одобрил инициативу.

Право претендовать на выплату имеют более 1200 педагогов.

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