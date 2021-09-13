Саратовский мормон на «четырнадцатой» попал в ДТП - пострадала 15-летняя девочка

Пострадавший автомобиль

Сегодня, 13 сентября, в Саратове произошла авария, в которой пострадала 15-летняя девочка, об этом сообщает автоинспекция региона.

По данным ГИБДД, авария произошла в 13:35 напротив дома № 45 по улице Тракторной. ВАЗ-2114, имеющий характерные для учения мормонов записи на заднем стекле, столкнулся с Chevrolet Cruze.

В отечественном автомобиле находилась 15-летняя девочка. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

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