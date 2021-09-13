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Спорт13 сентября 2021 14:54

Владимир Путин наградил саратовских параолимпийцев

Один из спортсменов получил Орден Почета лично от Президента
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Путин наградил саратовских спортсменов. Видео из Instagram Валерия Радаева

Президент РФ Владимир Путин наградил саратовских спортсменов, которые привезли медали с Паралимпийских игр в Токио. Подробности в своём Instagram сегодня, 13 сентября, сообщил губернатор Валерий Радаев.

Пловец Денис Тарасов, завоевавший золотую медаль в комбинированной эстафете 4 х 100 м и серебряную медаль в вольном стиле на дистанции 50 м, класс S9, получил Орден Почета из рук Путина.

Президент также подписал указы о награждении и других саратовских спортсменов:

- Сергей Малышев (бронзовая медаль в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе с дистанции 50 м – прим. ред.) награжден Орденом Дружбы, Маляк Алиева (серебряная медаль в одиночном разряде, класс 6 и бронзовую медаль в командных соревнованиях, класс 6-8 – прим. ред.) - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени, Сергей Сафин (бронза в командных соревнованиях по бочче, класс ВС4 – прим. ред.) - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, Юлия Шишова (плавание, две бронзовые медали в вольном стиле на дистанции 100 м, класс S3 и на спине на дистанции 50 м, класс S3 – прим. ред.) - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, - уточняется в поздравлении губернатора.

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