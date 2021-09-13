Поселок и десяток улиц в Заводском районе остались без холодной воды

Сегодня, 13 сентября, в Заводском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «КВС».

Для ремонта трубопровода дома №1 на 6-м Санаторном проезде ограничили водоснабжение в поселке Князевка и на нескольких улицах: Брянская, Санаторные проезды, Новокрекингская, Хомяковой, Южно-Зеленая, Акмолинские проезды, 1-й проезд Энергетиков.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

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