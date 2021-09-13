Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 14:38

Поселок и десяток улиц в Заводском районе остались без холодной воды

Коммунальщики чинят трубы
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 13 сентября, в Заводском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «КВС».

Для ремонта трубопровода дома №1 на 6-м Санаторном проезде ограничили водоснабжение в поселке Князевка и на нескольких улицах: Брянская, Санаторные проезды, Новокрекингская, Хомяковой, Южно-Зеленая, Акмолинские проезды, 1-й проезд Энергетиков.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.