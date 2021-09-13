В Саратовской области неадекватный мужчина с ножами устроил засаду на полицейских

Правоохранители задержали 55-летнего жителя Советского района Саратовской области, который напал на полицейских, будучи в неадекватном состоянии.

Инцидент произошел днем, 7 сентября 2021 года. В полицию позвонил житель села Пионерское Советского района, который просил направить по месту его проживания наряд полиции, не сообщая сути произошедшего. По вызову 55-летнего мужчины выехали двое правоохранителей

Когда полицейские подъехали к дому заявителя, он вышел к ним, держа руки за спиной. Заметив такое странное поведение, сотрудники попросили гражданина показать, что в руках. В ответ мужчина внезапно бросился на одного из полицейских, в руках у него были два ножа.

Правоохранителям удалось задержать неадекватного агрессора. Мужчина задержан и находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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