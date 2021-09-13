Подведение итогов конкурса видеороликов «Диво России» пройдет в пресс-центре КП-Саратов

14 сентября, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» в 11:00 состоится онлайн пресс-конференция на тему: Подведение итогов конкурса видеороликов «Диво России».

В качестве спикера выступает председатель Комитета по туризму Саратовской области Виктория Валерьевна Бородянская.

Мероприятие проходит по адресу Саратов, ул. Вишневая,10.

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия можно посмотреть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Есть возможность задать вопросы спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккуанта «Комсомольская правда» - Саратов @kp_saratov.

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