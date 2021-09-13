Обидевшийся житель Вольска с товарищем и ножами вломился в дом молодой пары

Мужчины напали ночью Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Вольска Саратовской области занялись расследованием дела о покушении на убийство группой лиц. Подозреваемые – 19-ти и 36-летний местные жители.

По данным следствия, днем 23 августа 36-летний мужчина на авто возвращался из гостей. На одной из улиц он посигналил 22-летней девушке, которая шла по дороге. Горожанка не услышала его из-за наушников. Мужчина начал высказывать ей претензии, в конфликт вмешался 22-летний парень жительницы Вольска. Мужчины, поговорив, разошлись.

Тем не менее, старший из оппонентов не смог забыть обиду. В ночь с 23 на 24 августа, выпив с 19-летним товарищем и вооружившись ножами, собутыльники направились к паре домой. Дверь оказалась открытой. Войдя внутрь, 36-летний мужчина бросился на 22-летнего обидчика и два раза ударил его ножом в грудь, повредив легкое. Потерпевший смог выбежать из дома, за ним кинулся сообщник нападавшего и ударил его ножом в спину. Несмотря на раны, парень смог сбежать. На соседней улице прохожие вызвали ему скорую. Медикам удалось спасти его жизнь. Девушка убежала и не пострадала.

Вину мужчины признали. Их поместили под стражу.

Ведется предварительное следствие.

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