Жителей Саратова на День города ждет двухдневный музыкальный фестиваль

Фестиваль пройдет в районе нового пляжа. Фото из инстаграма Саратовского пляжа

В этом году Саратов празднует 431 день рождения. Основная программа праздничных мероприятий пройдет 18 и 19 сентября.

В субботу в 10:00 начнется велопробег со стадионов «Волга» и «Спартак», он завершится на Театральной площади. В то же время пройдут «уДачный фестиваль» флористики и ландшафтного дизайна на площади Братьев Никитиных и Фестиваль мороженого на площади Вавилова.

В 12:00 на проспекте Кирова и улице Волжская откроются развлекательные программы «Саратовское пешеходное кольцо», а в саду «Липки» культурная программа «Литературный Саратов».

В полдень на новом городском пляже состоится «Фестиваль воздушных змеев».

С 18:00 до 20:00 со стороны Шелковичной откроется фестиваль современной музыки «Волга Wave».

В 21:00 в честь дня города будет дан праздничный салют.

На следующий день, 19 сентября, с 12:00 до 20:00 работают тематические площади на проспекте Кирова и Волжской «Саратовское пешеходное кольцо».

На площади им. Н.И. Вавилова с 16:00 до 20:00 пройдет фестиваль оркестровой музыки «Городские фанфары».

На новом пляже в 18:00 стартует второй день фестиваля современной музыки «Волга Wave». Ношением медицинских масок и соблюдение дистанции на мероприятии мэрия оставляет на совести участников и зрителей. Об этом будут предупреждать собравшихся.

Стоит отметить, что традиционно День города в Саратове отмечается во второе воскресенье сентября, однако в этом году он был перенесен на более поздний срок.

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