Три улицы в Саратове остались без воды до вечера

Сегодня, 13 сентября, в Саратове три улицы остались без воды, о чем информирует ООО «КВС».

Авария произошла на линии городского водопровода по адресу 2-й проезд Панфилова, 2. На время ремонта труб отключена подача воды для следующих абонентов улица Зои Космодемьянской, 26; 2-й проезд Панфилова, 2, 4; Панфилова, 11.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают до 20:00.

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