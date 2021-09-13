Три улицы в Саратове остались без воды до вечера

Сегодня, 13 сентября, в Саратове три улицы остались без воды, о чем информирует ООО «КВС».
Авария произошла на линии городского водопровода по адресу 2-й проезд Панфилова, 2. На время ремонта труб отключена подача воды для следующих абонентов улица Зои Космодемьянской, 26; 2-й проезд Панфилова, 2, 4; Панфилова, 11.
Восстановить подачу воды коммунальщики обещают до 20:00.
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