Трамваи Саратова встали из-за ДТП на улице Танкистов

Сегодня, 13 сентября, в Кировском районе Саратова произошла остановка трамваев. Как сообщает группа, посвященная городскому электротранспорту, причиной ЧП стало ДТП на путях.

В 13:49 было прервано движение трамваев 11-го маршрута на улице Танкистов. Трамваи не едут в обе стороны и по причине ДТП.

От 6-го квартала вагоны следуют только до улицы Осипова.

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