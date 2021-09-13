Трамваи Саратова встали из-за ДТП на улице Танкистов

Сегодня, 13 сентября, в Кировском районе Саратова произошла остановка трамваев. Как сообщает группа, посвященная городскому электротранспорту, причиной ЧП стало ДТП на путях.
В 13:49 было прервано движение трамваев 11-го маршрута на улице Танкистов. Трамваи не едут в обе стороны и по причине ДТП.
От 6-го квартала вагоны следуют только до улицы Осипова.
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