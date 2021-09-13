Владимир Путин наградил саратовских медиков, работников спортивной сферы и лесничего

Указ президента РФ

Президент Владимир Путин подписал указ № 525 от 10 сентября «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В число награжденных вошли жители Саратовской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Звание «Заслуженный врач РФ» получили главный врач ГУЗ «Детский противотуберкулезный диспансер» Саратовской области Евгений Буряк и главный врач ГУЗ «Балаковская городская клиническая больница» Надежда Крючкова. Звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ» удостоены главный врач ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи» Олег Андрущенко и главный врач ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области» Елена Ермолаева.

Звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» удостоены член президиума Саратовской региональной общественной организации «Ассоциация по прыжкам в воду» Татьяна Коробко и инструктору-методист ГАУ Саратовской области «Физкультурно-спортивный центр «Урожай» Николай Мозговой.

Звание «Заслуженный лесовод РФ» получил сотрудник Пугачевского лесничества Сергей Мальшин.

Документ от 10 сентября 2021 года

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.