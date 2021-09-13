Рецидивист из Тулы совершил убийство в Саратове через три дня после освобождения

Фото СУ СК по Саратовской области

В Саратове вынесен приговор 46-летнему ранее судимому жителю Тулы. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть местного жителя.

Подсудимый 16 апреля 2021 года освободился из мест лишения свободы, где отсидел семь лет за тяжкие преступления. Вечером 19 апреля он проводил время возле магазина в поселке Елшанка Ленинского района. Бывший ЗЭК распивал алкоголь в компании случайных знакомых. В какой-то момент к ним присоединилась местная жительница. 46-летний мужчина заметил у нее на теле синяки и поинтересовался, где она получила травмы. Женщина ответила, что ее избивает сожитель.

Вскоре новая знакомая пригласила компанию к себе домой на улицу 2-я Степная в Саратове. В ходе застолья 46-летний сиделец стал высказывать сожителю женщины претензии за неподобающее отношение к даме. Оппонент предложил гостю не вмешиваться не в свое дело. Мужчины рассорились. В ходе конфликта 46-летний житель Тулы несколько раз ударил противника кулаком в лицо. Потерпевший упал на пол и вскоре скончался, а злоумышленник покинул жилище. Его оперативно задержала полиция.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Его приговорили к девяти годам в колонии строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.