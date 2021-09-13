В Пугачевском районе мужчина не справился с управлением авто и перевернулся

Машина перевернулась
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 12 сентября, в Пугачевском районе Саратова произошло ДТП с пострадавшим. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 19 часов на 28 км дороги Рахмановка-Новая Порубежка 46-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.
В последствии аварии водителя пришлось госпитализировать.
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