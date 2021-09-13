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Происшествия13 сентября 2021 10:38

Жительница Энгельса попала в больницу после ДТП

Виновник аварии выехал на встречную полосу
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Столкнулись две «Лады»

Столкнулись две «Лады»

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 12 сентября, в Энгельсе Саратовской области произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

В 1:50 ночи у дома №42 на улице Гагарина в энгельсском поселке Приволжский 43-летний мужчина за рулем Lada Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ещё одной «Ладой» под управлением 61-летнего водителя.

В последствии аварии пострадали оба водителя, но им назначили лечение на дому. 49-летнюю пассажирку «Гранты» пришлось госпитализировать.

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