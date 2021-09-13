Пожилой саратовец сбил на «зебре» пешехода

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 12 сентября, в Заводском районе Саратова сбили женщину. Подробности сообщила городская ГИБДД.

В 11 утра напротив дома №64 на проспекте Энтузиастов 79-летний мужчина за рулем Skoda Fabia нарушил правила проезда «зебры» и сбил 58-летнюю горожанку.

В результате аварии пешехода пришлось госпитализировать.

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