Пожилой саратовец сбил на «зебре» пешехода

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу
Фото: ГИБДД по Саратову
Вчера, 12 сентября, в Заводском районе Саратова сбили женщину. Подробности сообщила городская ГИБДД.
В 11 утра напротив дома №64 на проспекте Энтузиастов 79-летний мужчина за рулем Skoda Fabia нарушил правила проезда «зебры» и сбил 58-летнюю горожанку.
В результате аварии пешехода пришлось госпитализировать.
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