Дом в Вольске сгорел из-за перегрузки удлинителя

Пожар в Вольске

Вчера утром, 12 сентября, в Вольске произошел пожар, в результате которого сгорел частный длм. Причиной возгорания стала неисправная проводка.

Сообщение о пожаре появилось в 7:19. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в переулке Цементников. По предварительным данным, частный дом загорелся из-за короткого замыкания электропроводки (перегруз удлинителя). Вместе с домом сгорел сарай на площади 63 квадратных метра.

На тушение выезжали три пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС.

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