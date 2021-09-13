В Саратове появится завод дорожного оборудования

В 2022-2023 годах в Саратове построят завод дорожного оборудования. Перспективы реализации проекта обсудили во время визита заместителя Председателя Правительства области - министра промышленности и энергетики Андрея Архипова на ООО «Спецдортехника», входящее в группу компаний «Современные дорожные технологии» (ГК СДТ). Подробности сообщили в пресс-службе регионального минпромышленности.

Председатель совета директоров группы компаний ГК СДТ, директор ООО «Спецдортехника» Сергей Жилин обозначил, что сейчас в области действуют около 20 организаций, выпускающих оборудование и технику для ремонта и содержания дорог. Тем не менее, объемы выпускаемой продукции в пять раз ниже необходимого уровня. Проблему позволит решить строительство нового завода.

В 2022 году закупят необходимое оборудование для реконструкции цехов, а в 2023 году предприятие введут в эксплуатацию:

- Для реализации такой стратегии есть опыт и техническая документация на продукцию, а также часть уже подготовленных кадров, которые могут перейти на работу на завод из ООО «Спецдортехника», - сказал Жилин.

Завод даст 150 новых высокопроизводительных рабочих мест. Инвестиции оценивают в 220 млн рублей.

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