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Происшествия13 сентября 2021 9:29

Тройное ДТП под Саратовом отправило двух человек в больницу

Всего пострадали трое мужчин
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Столкнулись три автомобиля

Столкнулись три автомобиля

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 12 сентября, в Саратовском районе произошло тройное ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 13:15 на 295 км дороги Сызрань-Саратов-Волгоград 34-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21103» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Volkswagen Passat под управлением 40-летнего мужчины, после чего отечественное авто выехало на встречную полосу, где столкнулось с Mazda CX-5, которой управлял 47-летнего водителя.

В последствии аварии госпитализировали водителя «ВАЗ» и его 33-летнего пассажира. Водителю «Мазды» назначили лечение на дому.

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