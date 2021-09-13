Еще 247 жителей Саратовской области заразились COVID-19

Сегодня, 13 сентября в Саратовской области зарегистрировано 247 новых случаев коронавируса. Всего заразились 83 969 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 77 371 человек, за сутки — 195.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 95, Энгельсский район — 37, Балаковский — 34, Балашовский муниципалитет прибавил восемь инфицированных, Саратовский — семь, Пугачевский — шесть, Петровский, Самойловский имеют по пять новых случаев, Аркадакский, Вольский, Духовницкий, Озинский, Советский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Краснокутский, Марксовский, Новоузенский, Турковский подтвердили по три новых инцидента, Воскресенский, Екатериновский, Ершовский, Романовский, Ртищевский, Татищевский имеют по два инфицированных, Новобурасский, Перелюбский, поселок Светлый имеют по одному новому зараженному.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 7;

- 7-14 лет – 10;

- 15-19 лет – 10;

- 20-29 лет – 19;

- 30-39 лет – 45;

- 40-49 лет – 38;

- 50-59 лет – 27;

- старше 60 – 91.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 87, с признаками ОРВИ — 159, с бессимптомным течением поступил один человек. Все заболевшие с установленным источником заражения.

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