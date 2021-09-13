В Саратовской области сегодня тепло и без осадков

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 13 сентября.

В области облачность переменная, осадков не ожидается. Ветер веет с Запада со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Термометры покажут в течение дня от 21 до 26 градусов тепла.

Ночью ветер скорректирует направление на юго-западное и усилится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов выше нуля, в пониженных местах – до +7°С.

В Саратове сейчас +16°С. К 10 утра воздух прогреется до +22°С. Температура поднимется днем до +25°С, а ночью опустится до +16°С. Ветер южный – от 3 до 4 метров в секунду, редкие порывы – до 8 м/с. Переменная облачность.

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