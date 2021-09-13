В Саратове для плановых работ на теплосетях закрывают два участка дорог

Сегодня, 13 сентября, в 10 часов утра в двух районах Саратова перекроют участки дорог. Это связано с проведением «Т Плюс» плановых работ.

В Ленинском районе до 15 сентября закроют проезд по Технической от Артиллерийской до Плодородной.

А в Волжском районе, в центре города, до 20 сентября будет невозможно проехать по Григорьева от Комсомольской до Октябрьской.

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