В Ленинском районе стояли трамваи из-за ДТП с грузовиком

Грузовик встал на путях Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 13 сентября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП с грузовиком. Фото с места событий в редакцию «Комсомолки» прислал читатель.

На снимке видно, что на пересечении Технической с проспектом 50 Лет Октября столкнулись Scania и легковое авто.

В 7:44 прервалось движение трамваев №3 – грузовик стоял прямо на путях. В 9:06 движение восстановили, сообщают в сообществе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.