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Происшествия13 сентября 2021 8:16

В Ленинском районе стояли трамваи из-за ДТП с грузовиком

Информации о пострадавших нет
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Грузовик встал на путях

Грузовик встал на путях

Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 13 сентября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП с грузовиком. Фото с места событий в редакцию «Комсомолки» прислал читатель.

На снимке видно, что на пересечении Технической с проспектом 50 Лет Октября столкнулись Scania и легковое авто.

В 7:44 прервалось движение трамваев №3 – грузовик стоял прямо на путях. В 9:06 движение восстановили, сообщают в сообществе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

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