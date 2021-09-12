Житель Энгельсского района отправил трехмесячного сына сожительницы в больницу

Жителя Энгельсского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, 7 мая жительница поселка Анисовский оставила своего трехмесячного сына с 20-летним сожителем. Когда молодому человеку не удалось успокоить раскричавшегося ребенка, он ударил его два раза ладонью по голове.

Малышу стало плохо. Селянин позвонил девушке и, умолчав об ударах, рассказал о состоянии ребенка. Мать вызвала скорую. Медики диагностировали у сына девушки перелом лобной кости слева, ушиб и кровоизлияние головного мозга.

Парень от органов скрылся, но энгельсской полиции удалось его найти. Вину молодой человек признал. Его заключили под стражу.

Расследование продолжается.

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