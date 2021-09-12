В Энгельсе горела крыша деревянного дома

Сегодня, 12 сентября, в Энгельсе Саратовской области произошел пожар в частном доме. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Ранним утром, в 6:09, пожарные получили сигнал об огне в доме на Луговой. На место отправили два расчета.

Площадь пожара оценили в 30 квадратных метров. Горели пристройка и кровля дома.

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