Два поселка и десятки домов в Саратове остались без воды до вечера

Сегодня, 12 сентября, в Заводском районе Саратова отключили холодную воду. «КВС» ведут работы.

Для ремонта трубопровода на Пономарева, 24 ограничили водоснабжение для жителей этой улицы от 24-го дома до Кавказского проезда. Также отключение затронуло и жома в 1-м Кавказском проезде.

А для ремонта труб на Лесной, 2 воду отключили в квадрате следующих улиц: Парковая - Химическая - Лесная – Маркина. Также без водоснабжения дни проведут поселки Тепличный и Калашниково.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

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