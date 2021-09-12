Два поселка и десятки домов в Саратове остались без воды до вечера

Сегодня, 12 сентября, в Заводском районе Саратова отключили холодную воду. «КВС» ведут работы.
Для ремонта трубопровода на Пономарева, 24 ограничили водоснабжение для жителей этой улицы от 24-го дома до Кавказского проезда. Также отключение затронуло и жома в 1-м Кавказском проезде.
А для ремонта труб на Лесной, 2 воду отключили в квадрате следующих улиц: Парковая - Химическая - Лесная – Маркина. Также без водоснабжения дни проведут поселки Тепличный и Калашниково.
Вернуть воду обещают к 8 вечера.
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