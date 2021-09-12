Коронавирусом в Саратовской области заразились 245 человек

За прошедший день в Саратовской области коронавирусом заразились ещё 245 человек. Всего на 12 сентября в регионе зафиксированы 83 722 случаев.
В Саратове нашли 105 новых случаев, в Энгельсском районе – 45, а в Балаковском – 27.
Среди заразившихся девять детей до шести лет, 11 – от семи до 14, семь подростков от 15 до 19-ти и 84 человека старше 60-ти лет.
Пневмонию выявили у 99 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 пять саратовцев.
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