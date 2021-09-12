Сегодня в Саратовской области тепло и сухо

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 12 сентября.

В области облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер веет с Юзга со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, порывы – до 12 м/с. Термометры в течение дня покажут от 19 до 24 градусов тепла.

Ночью облачность будет переменной. Температура воздуха составит от 9 до 14 градусов выше нуля, в пониженных местах – до +4°С.

В Саратове сейчас +10°С, к 10 утра будет +16°С, а максимально воздух прогреется до +20. Ночью похолодает до +16°С. Ветер южный – от 1 до 3 метров в секунду. Облачно с прояснениями.

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