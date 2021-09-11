На труп наткнулись дорожные рабочие Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сегодня, 11 сентября, в Заводском районе Саратова нашли тело неизвестного мужчины. Сотрудники регионального СУ СК начали проверку, сообщает пресс-служба.

По предварительным данным, группа дорожных рабочих неподалеку от дома №5 на Санаторном проезде наткнулась на труп. О находке рассказали полиции.

Следователь и судмедэксперт осмотрели место происшествия и тело. Погибшему в районе 40-45 лет. Предварительно, мужчина умер около дня назад. Признаков насильственной смерти не нашли, точную причину гибели установит судмедисследование.

После проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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