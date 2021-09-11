В Светлом откроют детскую школу искусств и запустят скважины

Фото выложили в своем Telegram-канале сторонники Володина

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетил в Саратовской области ЗАТО Светлый. Об этом пишут сторонники политика в своём Telegram-канале.

В Светлом продолжается реконструкция стадиона. Через две недели туда уже придут заниматься местные жители. А в октябре планируют открыть детскую школу искусств – там реконструкция началась несколько месяцев назад.

Местные жители рассказывали Володину и о проблемах с водой. Во время прошлых встреч было принято решение о запуске новых скважин.

- Вопросы водообеспечения мы должны решить до 19 ноября, а водоочистки – до 25 декабря. Уже новые очистные должны заработать. Что касается скважин, первые скважины уже пробурены. Их всего должно быть 7 у нас. И тогда дебет воды будет достаточным. Вода будет поступать и на четвертый этаж, и на третий, где сегодня ее не хватает, - сказал депутат.

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