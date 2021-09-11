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Общество11 сентября 2021 12:04

От коронавируса в Саратовской области погиб 34-летний мужчина

Всего за сутки инфекция унесла жизни 21 саратовца
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса скончался ещё 21 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались 13 женщин и 8 мужчин в возрасте от 34 до 84 лет. У 34-летнего мужчины наблюдалось стремительное течение заболевания. При поступлении - КТ-4, - рассказали в региональном минздраве (КТ-4 – критическая степень поражения легких).

Всего на 11 сентября от COVID-19 погибли 2 538 саратовцев.

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