В друх районах Саратова до вечера отключили холодную воду

Сегодня, 11 сентября, два района Саратова остались без холодной воды. Об этом сообщают «КВС».

В Ленинском районе водоснабжение ограничили жителям Деловой от Тверской до проспекта 50 Лет Октября, а также в домах с первого по девятый на Перспективной и по адресу Электронная, 12/9.

А в Заводском районе воду отключили в квадрате улиц: Малый Динамовский проезд-6-1 Динамовский проезд-Динамовская-7-й Динамовский проезд.

По всем отключениям вернуть водоснабжение обещают к 8 вечера.

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