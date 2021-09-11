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Общество11 сентября 2021 11:59

В друх районах Саратова до вечера отключили холодную воду

«КВС» ведут работы
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 11 сентября, два района Саратова остались без холодной воды. Об этом сообщают «КВС».

В Ленинском районе водоснабжение ограничили жителям Деловой от Тверской до проспекта 50 Лет Октября, а также в домах с первого по девятый на Перспективной и по адресу Электронная, 12/9.

А в Заводском районе воду отключили в квадрате улиц: Малый Динамовский проезд-6-1 Динамовский проезд-Динамовская-7-й Динамовский проезд.

По всем отключениям вернуть водоснабжение обещают к 8 вечера.

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