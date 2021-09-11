В Ленинском районе Саратова ночью после столкновения с ограждением перевернулась Lada

Авто перевернулось на проспекте 50 Лет Октября Фото: ГИБДД по Саратову

Минувшей ночью, 11 сентября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП с пострадавшим. Подробности сообщили в городской ГИБДД.

В 0:50 возле дома №85 на проспекте 50 Лет Октября 38-летний мужчина за рулем Lada Largus не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и перевернулся.

В последствии аварии водителя пришлось госпитализировать.

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